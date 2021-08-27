الكشف عن موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل المولد

متى سيعلن الاتحاد عن قراره النهائي بشأن استمرار فهد المولد؟

مازالت أزمة فهد المولد نجم فريق نادي الاتحاد، تشغل مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، بعدما طلب اللاعب الرحيل بشكل رسمي من صفوف العميد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، حول تقدم المولد بطلب لإدارة الاتحاد بالرحيل عن صفوف العميد، بسبب الضغط النفسي الذي يعاني منه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قامت بتأجيل مناقشة طلب المهاجم فهد المولد بالرحيل عن صفوف العميد، إلى غدًا السبت.

إدارة الاتحاد قررت تأجيل مناقشة مسألة رحيل المولد، لارتباط الفريق بمواجهة الفيصلي، بختام الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يعقد المولد غدًا السبت اجتماعًا حاسمًا مع إدارة أنمار الحائلي، من أجل النظر في طلبه بمغادرة أسوار النادي، حيث يتبقى في عقده أقل من عام و 5 أشهر، على دخول الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي نادي دون العودة لناديه.

ورفض أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، وحامد البلوي الرئيس التنفيذي لكرة القدم، طلب المولد بالرحيل عن النادي، خاصة وأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الاتحاد.

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المولد أكد لرئيس الاتحاد على أنه يعاني من ضغوط كبيرة من جانب جماهير النادي، خاصة بعد الخسارة من الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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فهد المولد رفض التوجه رفقة بعثة الاتحاد التي توجهت إلى المجمعة، من أجل خوض مباراة الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين.

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