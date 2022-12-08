الكشف عن مصير المسحل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة

تامر أبو سيدو
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كأس العالمالسعوديةدوري روشن السعودي

الحديث كثير حول منصب المسحل

أكد الصحفي محمد البكيري أن ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سيستمر في منصبه للدورة القادمة.

الحديث حول مستقبل المسحل ازداد مؤخرًا، خاصة بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، إذ يدفع البعض باستمراره فيما يطالب البعض الآخر برحيله.

برنامج "المنصة مع البكيري" أوضح أن المسحل سيستمر في منصبه رئيسًا لاتحاد كرة القدم السعودي بالتزكية لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، لكن التغيير سيطال أعضاء المجلس.

وأضاف في تغريدة ظهرت على حساب "إذاعة ألف ألف" على تويتر "أكدت مصادر مطلعة لبرنامج المنصة مع البكيري عن استمرار ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، مع تغيير في قائمة مجلس الإدارة، التي ستشهد انضمام أسماء رياضية للاعبين سابقين، إضافة إلى تشكيل لجان جديدة".

يُشار إلى أن الأخضر بدأ مشواره في مونديال 2022 بأفضل طريقة ممكنة، حيث هزم الأرجنتين 2-1، لكنه تلقى خسارتين أمام بولندا والمكسيك ليخرج من دور المجموعات بعدما توقع الجميع صعوده لدور الـ16.

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  • 33723ألمانيا، 2014
  • 65410إسبانيا، 2010
  • 22740إيطاليا، 2006
167912 الأصوات
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