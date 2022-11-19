الكشف عن شرط "الحذاء الأحمر" الذي جلب الملايين لنجم هولندا

من أغرب البنود في تاريخ كرة القدم

صانع الألعاب الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت، مر بالعديد من اللحظات الغريبة طوال مسيرته، ولكن لا يوجد أغرب من الشرط الذي تواجد بعقده مع ريال بيتيس، ومنحه 114 ألف يورو.

فان دير فارت حظى بمسيرة مميزة في ريال مدريد وتوتنهام، حيث كان من أبطال الفريق اللندني على الرغم من بقائه لمدة عامين فقط قبل انضمامه إلى هامبورج الألماني.

وفي عام 2015 انضم الهولندي إلى بيتيس، ليتم منعه من ارتداء أحذية حمراء، وفقًا لما أكده موقع "theversed" الذي أشار إلى أن اللاعب كان يتلقى مبلغ 114 ألف يورو على 14 دفعة منفصلة بمجموع مليون و600 ألف يورو بسبب هذا الشرط.

وزعم التقرير أن سبب هذا البند في عقد فان دير فارت، يرجع إلى ارتباط اللون الأحمر بفريق إشبيلية الذي تربطه عداوة مع بيتيس، ولأن الهولندي المعتزل اعتاد على تغيير حذائه بشكل مستمر، حرص النادي على ضمان عدم ظهوره بحذاء يمثل العدو اللدود.

وينضم هذا البند الغريب إلى عدة بنود أخرى في عقود اللاعبين، مثل السماح لرونالدينيو بالذهاب إلى النوادي الليلية مرتين فقط في الأسبوع، وفقًا للشرط الذي تم وضعه في عقده مع فلامنجو عام 2011.