الكشف عن سر تألق رافينيا .. نصيحة من ديكو وزيارة من الأم!

النجم البرازيلي سجل وصنع للمرة الأولى في نفس المباراة مع برشلونة ضد إشبيلية.

ظهر اللاعب البرازيلي رافينيا بشكل رائع مع فريقه الجديد برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني مساء الأحد حيث سجل وصنع للمرة الأولى في نفس اللقاء لصالح النادي الكتالوني.

رافينيا ظهر بشكل جيد على غير العادة، حيث كان يعاني من الكثير من الانتقادات بسبب مستواه الذي لم يعجب الكثير من جماهير برشلونة في الأشهر الأولى له مع الفريق.

وبحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، فقد كان هناك عدة أسباب خلف تألق رافينيا مؤخرًا، في ظل غياب عثمان ديمبيلي عن الفريق الكتالوني وحاجة برشلونة للاعب بنفس خصائص البرازيلي لفك التكتلات وصناعة الفارق.

الموقع أكد أن اللاعب تلقى نصيحة من ديكو لاعب برشلونة السابق، حيث أخبره ألا يأخذ الانتقادات بشكل شخصي، وأن يعمل على تحسين نفسه، وأن يتوقف عن محاولة إرسال كرات عرضية طوال الوقت وأن يمرر الكرة للخلف لو لم يكن يرى فرصة لعرضية خطيرة.

في الوقت نفسه أوضح الموقع أن اللاعب تلقى زيارة في الفترة الأخيرة من قبل أسرته في وجود والدته وخالاته وهو الأمر الذي أثر على نفسيته بشكل إيجابي.