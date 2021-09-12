الكشف عن سرعة رونالدو القياسية في هدفه الثاني ضد نيوكاسل!

كريستيانو رونالدو يبرهن على أن العمر مجرد رقم مرة أخرى!

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بالأمس بقميص مانشستر يونايتد بعد عودته للدوري الإنجليزي من جديد في مواجهة الفريق ضد نيوكاسل.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثاني وقاد الفريق للفوز ولتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعشر نقاط بعدما قدم أفضل ما لديه في المواجهة.

الهدف الثاني لرونالدو جاء بعد أن قطع مسافة كبيرة وركض بسرعة عالية من أجل أن يلحق بكرة لوك شاو العميقة.

وكشفت اليوم صحيفة "ديلي ميل" عن السرعة التي وصل لها رونالدو أثناء محاولة الوصول للكرة، وهي التي كانت مذهلة بالنسبة لعمره.

الصحيفة أكدت أن رونالدو وصل لسرعة 20.2 ميل في الساعة الواحدة من أجل اللحاق بالكرة وهو ما يعادل حوالي 32.5 كيلو متر.

رونالدو: العودة إلى يونايتد كان القرار الأفضل.. وسأصنع التاريخ

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في لقاء الأمس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد وسجل برونو فيرنانديش الهدف الثالث وجيسي لينجارد الرابع.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد بدأ المباراة أساسيًا على عكس ما ذكر المدير الفني أولي جونار سولشاير قبلها بساعات.