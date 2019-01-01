الكشف عن جاهزية الفرج لمواجهة الهلال والأهلي

الأهلي والهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي من التواجد في لقاء أهلي جدة بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد أن تمكن من الفوز في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفرج أصبح جاهزًا لخوض مواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا بعد أن خاض جزء كبير من برنامجه التأهيلي.

وكان الفرج قد تعرض لبعض الإصابات العضلية خاصًة في العضلة الضامة مما أدى لخضوعه لفترة تأهيل من أجل العودة للملاعب.

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وأشارت التقارير أن الروماني رازفان لوسيسكو ينوي عدم الدفع به أمام الأهلي من أجل الحفاظ عليه في انطلاقة الدوري السعودي أمام أبها.

وواصل أيضًا محمد البريك الظهير الأيمن للهلال برنامجه التأهيلي بعد أن تعرض لإصابة في الرباط الجانبي من الركبة خلال مران الهلال قبل مواجهة الأهلي الأولى.