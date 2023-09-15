الكشف عن تفاصيل جديدة في فضيحة شباب ريال مدريد الجنسية

فضيحة من العيار الثقيل تهز جدران ريال مدريد.

اندلعت فضيحة من العيار الثقيل داخل ريال مدريد، عندما تم اعتقال 3 لاعبين شباب بالفريق بتهمة نشر فيديو يحتوي على محتوى جنسي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بعض وسائل الإعلام وعدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قامت بنشر هوية اللاعبين، قبل أن تنفي مصادر مقربة من بعض المذكورين صحة بعض الأسماء التي تم ذكرها، مما قد يُعرض من قاموا بنشر تلك الأسماء إلى تعويضات قانونية من قبل المتضررين.

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وتم أطلق سراح اللاعبين المتورطين في هذا الفيديو من قبل الحرس المدني في سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس، كما يُجرى التحقيق مع اللاعب الرابع بدعوى قضية إفشاء أسرار جنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم وابنتها تقدما بشكوى في سانتا ماريا دي جويا (لاس بالماس) بشأن وجود تسجيلات تحتوي على علاقات جنسية تمت بموافقتها، ولكن تم تسجيلها دون موافقتها، بالإضافة إلى انتشار هذه التسجيلات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أصدر بيانًا أمس الخميس أكد فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات المناسبة عندما يكون لديه معرفة مفصلة بما حدث.