الكشف عن تفاصيل إعارة بيل من ريال مدريد لتوتنهام

تقارير صحفية إنجليزية تكشف عن تفاصيل إعارة جاريث بيل من ريال مدريد لتوتنهام والتي قد تشهد نهاية مسيرته في النادي الملكي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل إعارة النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد لنظيره توتنهام الإنجليزي فريقه السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول لندن"، والذي أكد أن الإعارة ستكون لمدة موسم واحد فقط، لكن العقد سيسمح بتمديد تلك الإعارة.

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وبحسب ما ذكر الموقع فنادي توتنهام سيتحمل 40% فقط من قيمة الراتب الخاص بنجم ريال مدريد الحالي، أي أقل من النصف.

ويسمح العقد لنادي توتنهام بتمديد الإعارة حتى نهاية الموسم التالي، بنفس الشروط الخاصة بتقسيم راتب اللاعب بين الفريقين بنسب 60% يدفعها ريال مدريد و40% يتحملها الفريق اللندني.

وكان وكيل أعمال بيل قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن انضمام اللاعب لتوتنهام يسير بشكل جيد وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

وكشفت تقارير صحفية سابقة أن عقد بيل في توتنهام والخاص بتحمل النادي اللندني لـ40% من راتبه قابل للتغير حال سجل اللاعب عددًا محددًا من الأهداف.

جدير بالذكر أن العلاقة بين بيل ونادي ريال مدريد تسوء كل فترة منذ عودة زين الدين زيدان لتولي زمام القيادة الفنية في النادي الملكي.