الكشف عن الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية

هوية جديدة لرابطة المحترفين والمسابقات

فيسبوك تويتر بلال محمد

دشنت اليوم رابطة المحترفين الإماراتية، الهوية الجديدة للمسابقات المحلية، وهي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر العربي، بالإضافة إلى شعار جديدة لرابطة المحترفين.

وأقامت الرابطة اليوم، حفلاً في أحد الفنادق في دبي، من أجل الإعلان عن الهوية الجديد وسط حضور ضخم من النخبة.

ومن المنتظر أن تنطلق أولى مسابقات الموسم الجديد، يوم 22 أغسطس في الأسبوع الأول لكأس الخليج العربي، وفيه يلعب العين مع شباب الأهلي دبي، والجزيرة مع خورفكان.

بينما ينطلق دوري الخليج العربي، يوم 19 سبتمبر القادم، وفي الجولة الأولى، سيدافع الشارقة عن لقبه أمام خورفكان، ويلعب العين أمام اتحاد كلباء، والجزيرة يستضيف الظفرة، وسيلعب النصر امام الوصل.

ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد سوبر الخليج العربي، بين الشارقة بطل النسخة الماضية من الدوري، وشباب الأهلي دبي بطل الكأس.