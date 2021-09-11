الكشف عن التفاصيل المالية لتعاقد الاتحاد مع "إمكان"

عقد رعاية جديد للعميد

أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم أمس انضمام شركة "إمكان" للتمويل والتقنية المالية المملوكة لمصرف الراجحي لمجموعة رعاة قميص الفريق، والتي تضم شركات الفقيه ويلو وبيرين.

الرئيس أنمار الحائلي أكد خلال تصريحاته بمناسبة توقيع العقود أن رعاية إمكان للنادي تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص بما يخدم المجتمع، مشيدا بالـروح الإيجابية التي سادت المفاوضات من بدايتها إلى نهايتها، وكان أساسها الرغبة المشتركة الصادقة.

صحيفة الاقتصادية السعودية كشفت عن تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى أنه يمتد لموسمين وأن الاتحاد سيحصل بموجبه على 10 ملايين ريال سعودي، بمقدار 5 ملايين سنويًا، وسيتم وضع شعار "إمكان" على قمصان الاتحاد في منطقة أعلى الظهر.

وينص العقد كذلك على طباعة شعار العلامة التجارية الخاصة بالشركة في المباريات المنظمة على أرض الاتحاد، مع إمكانية الوصول إلى اللاعبين لإجراء المقابلات والحملات الإعلانية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتذاكر المباريات لاستضافة العملاء.

يُشار إلى أن الاتحاد انطلق من جديد الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثالث خلف الهلال والشباب بعد مواسم من المعاناة للنجاة من الهبوط، وقد حقق انتصارين وخسر المباراة الثالثة من الدوري السعودي للموسم الجاري.

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