الكشف عن التطورات الأخيرة في موقف الزمالك تجاه رحيل الونش

الونش من أبرز المدافعين في الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك من رحيل محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشارت تقارير مؤخرًا إلى رغبة النصر السعودي في التعاقد مع الونش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط الدفاع.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الجمعة، أن النادي يرفض تمامًا فكرة رحيل الونش خلال فترة الانتقالات الصيفية ويتمسك باستمراره.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي إلى تعديل عقد الونش لحمايته من الإغراءات التي تأتي خلال العروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه بشكل لافت.

ويعد الونش من المدافعين الأساسيين لمنتخب مصر والزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تطوره بشكل قوي خلال الموسمين الأخيرين بقميص الفريق الأبيض.

النصر يضع الونش في حساباته وأشارت تقارير إلى استطلاع مجلس الإدارة رأي اللاعب خلال الأيام الماضية، ولكن مجلس الإدارة يرفض رحيل اللاعب الذي مازال هناك موسمين في عقده.