الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان

وليد سليمان تعرض إلى إصابة في مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان، لاعب الفريق والتي تعرض لها امام شبيبة الساورة.

وتعرض سليمان إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الساورة، بثاني جولات دوري أبطال أفريقيا، ليغادر على آثرها ملعب المباراة.

وأشار طبيب الفارس الأحمر أن إصابة وليد سليمان عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للكربة، وسيخضع اللاعب إلى فحوصات عقب عودته من القاهرة لتحديد مدة غيابة عن الملاعب.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق أمام مضيفه شبيبة الساورة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر، حيث سجل هدف أصحاب الأرض شريف يحيي، بينما تعادل كريم وليد للأهلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة مجموعته بأربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن سيمبا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مع فيتا كلوب متذيل الترتيب، بينما يحتل الساورة المركز الثالث بنقطة وحيدة.