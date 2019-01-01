الكشف عن أسباب استبعاد حمدي النقاز من قائمة تونس

جيريس يستبعد حمدي النقاز من قائمة منتخب تونس لمواجهتي سوازيلاند والجزائر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن سر استبعاد حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك من قائمة المنتخب التونسي التي تستعد لمواجهتي سوازيلاند والجزائر.

ويواجه منتخب نسور قرطاج نظيره سوازيلاند ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بينما يلعب مع الجزائر وديًا.

وكشف آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، حسب إذاعة "موازيك" التونسية، أن استبعاد النقاز لأسباب فنية لا تناسب خطته في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير أن جيريس اختار اللاعبين الذين يخدمون خطته في المرحلة المقبلة ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وضمن المنتخب التونسي الصعود لكأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام منتصف العام الجاري، في مصر، بعد سحبها من الكاميرون بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وفي نفس السياق قرر المدير الفني للمنتخب التونسي ضم كلًا من علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.