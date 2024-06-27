الكشف عن عرض الاتحاد الضخم لضم بطل "معجزة أتالانتا"

الاتحاد رصد العديد من الأسماء العالمية في الصيف الحالي..

قدّم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، أول عرض إلى مجلس إدارة أتالانتا الإيطالي؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

أتالانتا كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بتحقيقه لقب "الدوري الأوروبي"، بعد الفوز على نادي باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

بطل هذه الليلة التاريخية؛ كان الجناح النيجيري أديمولا لوكمان، الذي سجل ثلاثية أتالانتا في الشباك الألمانية؛ ليتحول إلى أن يكون أحد أكبر وأهم أهداف العميد الاتحادي.

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وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الخميس، تقديم الإدارة الاتحادية عرضًا إلى أتالانتا، مقابل 25 مليون يورو؛ للتعاقد مع لوكمان.

ولم تكشف القناة القطرية، عن موقف إدارة النادي الإيطالي - حتى الآن -، من عرض الاتحاد للتعاقد مع الجناح النيجيري البالغ من العمر 26 سنة.

جدير بالذكر أن أديمولا لوكمان يلعب في صفوف أتالانتا منذ صيف عام 2022، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني؛ حيث سجل 32 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 78 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.