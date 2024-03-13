"الكرة في ملعبهم" .. نجم برشلونة يرفض استبعاد الرحيل بالصيف!

تصريحات مقلقة للنادي الكتالوني

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قرر رونالد أراوخو مدافع برشلونة، ترك الأمور مفتوحة فيما يتعلق بمستقبله، ليثير الشكوك حول إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني.

أراوخو تم وصفه أكثر من مرة بأنه "لا يمكن المساس به"، ولكن هناك أنباء حول حاجة برشلونة للبيع من أجل حل الأزمة المالية، وسط اهتمام من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات المدافع الأوروجوياني.

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ومن جانبه قال اللاعب بعد فوز برشلونة 3/1 على نابولي وتأهله لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا:"مستقبلي يعتمد على النادي، يعلم الجميع أنني سعيد جدًا هنا في برشلونة، وأشعر بالامتنان الشديد لتشافي".

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وأضاف:"سعيد بالتأهل والوصول إلى الدور القادم، لعبنا مباراة رائعة على أرضنا، ودعم جماهيرنا كان واضحًا منذ الدقيقة الأولى".

ويرفض بذلك أراوخو إغلاق الباب تمامًا أمام رحيله عن برشلونة، مما يترك الكرة في ملعب النادي في حالة تلقيه أي عروض ضخمة لضم صاحب الـ24 سنة هذا الصيف.

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