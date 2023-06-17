"الكرة لجماهير المدرجات".. جمهور مانشستر سيتي يُقاطع مواجهة درع الاتحاد الإنجليزي!

غضب جمهور مانشستر سيتي بسبب موعد انطلاق مواجهة الدرع الإنجليزية

تحث مجموعة من جماهير مانشستر سيتي على مقاطعة مباراة درع الاتحاد الإنجليزي في بداية الموسم المقبل، وتأتي هذه الدعوة في ظل مزيد من المشاكل في السفر لجماهير الفريق الفائز بالثلاثية، حيث تسببت إضرابات القطارات في صعوبة رحلتهم إلى لندن لمشاهدة نهائي كأس الاتحاد في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

مانشستر سيتي على موعد لزيادة عدد كؤوسه هذا الموسم، عندما يواجه آرسنال في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي في افتتاح الموسم الكروي الإنجليزي يوم 6 أغسطس القادم.

على الرغم من عدم وجود اضرابات مخططة حاليًا، أكدت مجموعة "1894" المشجعة للسيتي أن وقت انطلاق المباراة، الساعة 17:30 في السادس من أغسطس، يوم الأحد، تم اختياره لمواعيد البث التلفزيوني ومرة أخرى يضع جماهير المباراة في المرتبة الثانية أثناء التنسيق لمواعيد المباريات.

وكتبت المجموعة المشجعة للسيتي في بيان عبر "فيسبوك": "أعزائي جماهير مانشستر سيتي، تحثكم "1894" على الانضمام إلينا في مقاطعة مباراة درع المجتمع ضد آرسنال في السادس من أغسطس".

وأضاف البيان: "يواجه وقت الانطلاق في الساعة 17:30 تحديات سفر كبيرة من مانشستر، مما يجعل من الصعب على العديد من الجماهير الوفية الحضور حان الوقت لمعاملة جماهير المباراة كأولوية وليس كشيء ثانوي".

وواصل: "من خلال مقاطعة هذه المباراة، نهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشبكة تلفزيون (ITV) بشأن تأثير جدولة المباريات على الجماهير".

وأردف البيان: "سيكون غيابنا الجماعي عن الملعب تجسيدًا لاستياءنا ودعمنا لمواعيد اللعب العادلة في المستقبل".

واختتم البيان: "نحن ندرك الحب والتفاني الذي تكنه لمانشستر سيتي، لكننا نعتقد أن تصرفنا الجماعي سيحقق تغييرًا إيجابيًا، نطلب من الجماهير القادرة على ذلك أن تقدم تبرعًا بقيمة 10 جنيهات استرلينية، أو التكلفة المعادلة لتذكرة المباراة، لمؤسسة إغاثة جوع مانشستر سيتي أو جمعية خيرية محلية أخرى".

وترى المجموعة أن المقاطعة سترسل "رسالة قوية" للمنظمين بأن جماهير المباراة هم الأهم، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتخلف النادي عن بيع غالبية تذاكرهم البالغ عددهم حوالي 40,000.