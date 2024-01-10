دعمًا للكرة السعودية .. مفاجأة كبرى من صامويل إيتو إلى الاتحاد

أسطورة الكاميرون في جدة، فماذا يفعل؟

SHAHID

يستعد صامويل إيتو؛ أسطورة الكاميرون ورئيس اتحادها الكروي الحالي، لتسطير اسمه من بين المساهمين في تطوير الكرة السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاقية التي وقعها اليوم الأربعاء في مدينة جدة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة المؤسسة غير الربحية في نادي الاتحاد، أعلن الليلة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الكاميروني، للمساهمة في تطوير الإدارة والرياضة السعودية.

وكتب الشهري، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سعدت بتوقف رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم الصديق والشريك "صامويل إيتو" لليتين في جدة، للاجتماع ومناقشة أعمال تعاون ثنائي وحصري مع اتحاد الكاميرون".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "خلاله تم الاتفاق على انضمام النجم العالمي لقائمة المستشارين والشركاء الموقرين والمرموقين عالميًا في جميع الألعاب الجماعية والفردية، والذين نرغب معهم وبهم في تقديم هدية إلى الوطن من خلال وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، مساهمة في تطوير الإدارة والرياضة الوطنية، ودعمًا لكل من يرغب في خدمة نادي الاتحاد".

ولم يكشف المنافس السابق لأنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي الحالي، عن مزيد من التفاصيل حول كيفية دعم إيتو للعميد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

يذكر أن العميد يقبع في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، حصدها من 19 مباراة، بينما كان قد صدم جماهيره في كأس العالم للأندية السعودية 2023 بالوداع من الدور الثاني بعد الهزيمة أمام الأهلي المصري.

SHAHID