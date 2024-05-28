"لا أفكر في الكرة الذهبية" .. كروس ينحاز لرفاقه على حساب مثلث برشلونة التاريخي

"هذا هو الوقت المثالي لترك كرة القدم"

كشف الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، عن السبب الحقيقي وراء إعلان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، رغم مطالبات الجماهير باستمراره في الملاعب.

وقال توني كروس في مقابلة مع إذاعة "لا كادينا سير": "قضيت عدة أشهر من التفكير، أحيانًا كنت أفكر في الاستمرار لمدة عام آخر، وفي أحيان أخرى، فكرت في أن الأمر قد انتهى".

وأضاف: "في شهر أبريل تقريبًا كان لدي شعور بأن كل شيء يسير على ما يرام، مع الفوز بالدوري والتقدم في دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب إنهاء الموسم بشكل أفضل وأن ألعب بشكل أفضل".

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وتابع كروس: "أشعر أنني بحالة جيدة وأنا سعيد جدًا. لقد اتخذت القرار وبمجرد أن فعلت ذلك، من الصعب جدًا تغييره، لقد أردت دائمًا أن أكون جيدًا، وأن ألعب وأن أكون مهمًا. الآن أشعر أنني بحالة جيدة وأن هذا هو الوقت المثالي لترك كرة القدم".

وأردف: "أشعر أن جسدي لا يزال يعمل بشكل جيد للغاية، لأنني آمل أن يكون لدي سنوات عديدة أخرى من الحياة، وأغادر بدون مشاكل جسدية، سعيد جدًا لأنني وصلت إلى هذا المستوى في عمر 34 عامًا. ربما كان بإمكاني الاحتفاظ به عند عمر 35 أو 36 عامًا".

وواصل كروس: " ترشيح أنشيلوتي لي في الكرة الذهبية؟ كارلو دائمًا على حق، لكني طوال مسيرتي الرياضية لم أفكر أبدًا في الفوز بالألقاب الفردية، ولا أفعل ذلك الآن".

وعندما سئل عن المقارنة بين ثلاثي وسط برشلونة التاريخي (بوسكيتس تشافي، إنييستا) أو ثلاثية ريال مدريد (كاسيميرو، كروس، لوكا مودريتش)، قال: "نحن الأفضل طبعًا، لكن الحقيقة رؤيتهم يلعبون كان أمرًا جميلًا جدًا، بإمكانك اختيار كلاهما فلم يكن هناك أحد سيئ".