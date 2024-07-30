"منحني كرة ذهبية وهذا ما قاله لزوجته عني" .. حارس ميسي الشخصي يروي كواليس جديدة من حياته الخاصة

ماذا دار في طائرة العودة من حفل باريس؟

كشف ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كواليس بعض المواقف الإنسانية التي شاركها مع لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال تشيوكو في تصريحات لشبكة "TNT" الرياضية، إنه لن ينسى أبدًا كلمات ميسي الرقيقة له حيث وصفه بأنه أفضل حارس شخصي في العالم ومنحه الكرة الذهبية الخاصة به.

وكان ليونيل ميسي، قد تغلب على منافسيه إرلينج هالاند وكيليان مبابي ليحصل على جائزة الكرة الذهبية الثامنة له في عام 2023، وخلال رحلة عودتهم بعد حفل تقديم كرة القدم الفرنسية، منح الأرجنتيني حارسه تشيوكو "الكرة الذهبية لأفضل حارس شخصي".

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وأضاف ياسين: "ميسي متواضع للغاية ولا يعتبرني مجرد حارس شخصي له، بل صديق أيضًا. نتحدث ونضحك ونتعرف على شخصياتنا معًا".

وأضاف: "يدعوني دائمًا لتناول الغداء ويعاملني جيدًا. عندما فاز بالكرة الذهبية، كنا على متن الطائرة وقال لي: ياسين احمل الكرة الذهبية في يدك! فقلت له: "حسنًا...".

وتابع: "في البداية اعتقدت أنه يريد مني أن أحملها إلى مكان آخر، وبعد ذلك عندما حملتها قال لابنه وزوجته: الفائز بالكرة الذهبية لأفضل حارس شخصي هو ياسين".

وأردف ياسين: "لقد كانت لحظة جميلة وكلمات لن أنساها أبدًا من أفضل لاعب في العالم. أشعر وكأنني جزء من عائلته وأحاول جاهدًا حمايته ليس فقط من الجانب الجسدي ولكن أيضا من الجانب النفسي، لأنه يثق بي كثيرا ويعتمد علي ومن جهتي أعطي كل تركيزي له".