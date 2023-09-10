"الكثيرون لا يساندوه" .. هانز فليك يرد على تقارير إقالته عقب فضيحة اليابان

هل يرحل فليك عن تدريب منتخب ألمانيا قبل يورو 2024؟

يواصل المنتخب الألماني نتائجه المخيبة للآمال تحت قيادة هانز فليك، حيث تجرع المنتخب الهزيمة بالأمس برباعية مقابل هدف أمام منتخب اليابان في مباراة ودية.

ومع اقتراب البطولة الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا، حيث لا تشارك كتيبة فليك في التصفيات كونها صاحبة الأرض، يواصل العديد من اللاعبين السابقين إعلان تذمرهم من نتائج المنتخب مؤخرًا.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لوثر ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني السابق، في تصريحاته عبر شبكة الراديو "RTL": "أعرف ما حدث في الاتحاد الألماني لكرة القدم في الأشهر القليلة الماضية؛ لم يعد الكثير من الناس يدعمون هانز فليك بعد الآن، رودي فولر، نعم، لكنني أشك في أنه لا يزال من الممكن الاحتفاظ بفليك".

ومن جانبه قال فليك في تصريحاته حول منصبه: "ما زلت أشعر أنني الرجل المناسب لوظيفة المدير الفني للمنتخب الألماني، ولكني أعلم أيضًا أن كرة القدم ديناميكية... لذا لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك".

وأتم: "أنا وفريقي نبذل قصارى جهدنا للتجهيز بأفضل طريقة ممكنة".

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا لم يعرف طريق الانتصار في آخر خمس مباريات، حيث تجرع الهزيمة أمام بلجيكا، أوكرانيا، هولندا، كولومبيا وأخيرا اليابان.