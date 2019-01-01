الكاميرون تستبعد جويل تاجو لمرض في قلبه

اللاعبون ودعوه بالدموع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانًا أعلن به استبعاد لاعبه جويل تاجو من قائمة المنتخب المشارك في كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر حاليًا.

وأوضح البيان أن لاعب مارتيمو يُعاني من مشاكل في الشريان التاجي لوحظت في البداية في قطر وتم تأكيدها في مصر.

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وأكد الاتحاد أن الطبيب الخاص بالمنتخب فضل عدم المجازفة أبدًا بحياة اللاعب صاحب الـ25 عامًا، ولذا اتخذ القرار باستبعاده من البطولة.

وأصابت تلك الأخبار البعثة المتواجده في مصر بالحزن والأسى، ولم يتمالك اللاعبون دموعهم تأثرًا بما حدث لزميلهم.

وسيتقدم الاتحاد الكاميروني بطلب لدى نظيره الأفريقي لطلب تسجيل لاعب آخر بدلًا من جويل، وذلك قبل ساعات من المباراة الأولى لأسود الكاميرون في البطولة وستكون أمام غينيا بيساو مساء اليوم الإثنين.