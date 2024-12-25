"لا تعبث معي" .. الكاميرا تصطاد لامين يامال في لحظة انهيار برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ضربة قاتلة في الدقيقة 96

رغم عدم وجوده في المستطيل الأخضر، إلا أن النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، ربما كان أكثر إدراكًا لخطورة الهجمة الأخيرة لأتلتيكو مدريد من لاعبي البارسا، في المباراة التي جمعت الفريقين قبل أيام بالليجا.

وسجل ألكسندر سورلوث هدفًا قاتلًا في الدقيقة 96، ليمنح أتلتيكو مدريد انتصارًا قاتلًا أمام برشلونة في عقر داره "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

هذا الانتصار دفع أتلتيكو مدريد للقفز إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف و3 نقاط عن برشلونة "الثالث"، علمًا بأن قطبي مدريد لعبا مباراة أقل من البارسا.

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ونشرت شبكة "موفيستار" مقطع فيديو، يظهر ردة فعل النجم الإسباني صاحب الأصول المغربية وهو يجلس في مقصورة برشلونة، حيث غاب عن اللقاء للإصابة، حيث بدا أنه يدرك خطورة الهجمة الأخيرة لأتلتيكو مدريد والتي كانت قاتلة لأحلام جماهير برشلونة.

وبمجرد أن رأى لامين يامال، رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد يستعد للهجمة المرتدة، قال: "لا تعبث معي. لا تعبث معي"، وبينما كان ناهويل مولينا لاعب الروخيبلانكوس، على وشك تمرير العرضية لزميله سورلوث، ظهرت ملامح القلق على وجه فتى برشلونة الشاب.

ويغيب لامين يامال عن برشلونة في الفترة الحالية، حيث تعرض لانتكاسة جديدة في إصابة الكاحل خلال مباراة ليجانيس، بسبب تسرع مدربه هانسي فليك في الدفع به رغم عدم اكتمال تعافيه.

ويقضي يامال فترة إجازة حالية في دبي مع ابن عمه وصديقه، بينما يواصل الراحة والتأهيل من أجل أن يكون جاهزًا للظهور مع برشلونة في مباراة أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها يوم 8 يناير في السعودية.