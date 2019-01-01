الكاف يعلن تغيير حكم نهائي أمم إفريقيا

الجنوب إفريقي جوميز كان قد تم تعيينه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الإفريقي "الكاف" عن تغيير مفاجيء في طاقم التحكيم الذي سيدير نهائي بطولة الأمم بين الجزائر والسنغال مساء الجمعة.

وتم تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز في وقت سابق لإدارة اللقاء النهائي الذي سيقام في استاد القاهرة.

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وأرسل الاتحاد الإفريقي جواباً للأطراف المعنية يحتوى على أسماء طاقم التحكيم، والذي احتوى على اسم الكاميروني أليوم سيدي أليوم كحكم ساحة.

ويعاون أليون ثنائي حكم راية من الكاميرون أيضاً، بالإضافة إلى إيريك كاستان من الجابون حكمًا رابع، والفرنسي ميلو بينوات لحكم الفيديو.

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ولم يوضح الكاف الأسباب وراء استبعاد جوميز من إدارة المباراة النهائية بعد الإعلان عن تعيينه رسمياً.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الجزائر والسنغال بعدما فازت الأولى بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات.