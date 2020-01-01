الكاف يعدل مواعيد تصفيات أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022

تعديلات جديدة على مباريات تصفيات إفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تعديلات في مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعد أن تم تعديل موعد بطولة إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عدل موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، إلى شهر يناير بدلا من الصيف.

وعدل الكاف بعض مواعيد مباريات التصفيات على النحو التالي:

الجولة الثالثة والربعة "تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021": أيام 21 – 22 – 23 مارس المقبل وتأجيل موعد الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم التي كان من المفترض أن تكون في النفس الموعد.

والجولة الخامسة ستقام بين 1 إلى 9 يونيو المقبل بدلًا من الجولة الثانية في تصفيات كأس العالم قطر 2022، بينما ستلعب الجولة الثالثة يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر.

تصفيات كأس العالم 2022

الجولة الأولى: بين 5 و 13 أكتوبر

الجولة الثانية : بين 9 و 17 نوفمبر

الجولة الثالثة والرابعة: يومي 22 و 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: بين 30 أغسطس و7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: بين 4 و12 أكتوبر 2021

والتصفيات النهائية لكأس العالم ستكون موعدها بين 8 و 16 نوفمبر 2021 وهو نفس موعدها المحدد سابقًا.