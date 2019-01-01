الكاف يُعاقب الجزائر ويُهدد بحرمانها من جمهورها في كأس أفريقيا

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة النهار الجزائرية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرض عقوبة مالية على نظيره الجزائري بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة كينيا في كأس أمم أفريقيا 2019.

وأضافت الصحيفة أن الكاف وجه إنذارًا شديد اللهجة للاتحاد الجزائري بسبب تصرفات جماهير المنتخب واستخدامهم "الشماريخ" خلال حضورهم مباراة الخُضر الأولى في البطولة على استاد الدفاع الجوي.

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وأوضح الكاف لخير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري أن العقوبة ستتضاعف في حال تكرار مثل تلك التجاوزات، وأنها قد تصل إلى حد منع الجماهير من التواجد في الملاعب.

يُذكر أن الجزائر افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز على كينيا بهدفين دون رد أحرزهما بغداد بونجاح ورياض محرز، وستُواجه السنغال في الجولة الثانية مساء الخميس القادم.