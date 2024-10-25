الكابتن الأكثر اختيارًا.. عودة هالاند المرتقبة تسيطر على جولة فانتازي الدوري الإنجليزي

جولة جديدة من أمازون فانتازي مع جول

يعاني الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، إذ استمر صيامه عن التهديف أو الصناعة، لمدة 3 جولات متتالية، منذ أن سجل هدفًا في شباك آرسنال بالجولة الخامسة.

ورغم أن هالاند يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، برصيد 10 أهداف، وبفارق 4 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه بريان مبيومو من برينتفورد، وكول بالمر من تشيلسي، فإنه سجل جميع أهدافه في 5 جولات فقط، وفشل في آخر 3 جولات.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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عودة النرويجي

الآن، الكل يثق في عودة هالاند إلى التهديف مرة أخرى، خاصة وأن مانشستر سيتي سيواجه في الجولة التاسعة ساوثهامبتون الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب جدول البريميرليج، كما أن المباراة ستقام على ملعب الاتحاد.

وسجل كذلك هالاند هدفين في مباراة فريقه يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، أمام سبارتا براغ، من بين 5 أهداف اكتسح بها مانشستر سيتي منافسه التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وإذا نظرنا إلى إحصائيات مسابقة الفانتازي على موقع جول برعاية أمازون السعودية، فإن هالاند هو الكابتن الأكثر اختيارًا للجولة المقبلة، بنسبة 53% حتى الآن، قبل ساعات قليلة على بدء الجولة.

خيارات أخرى

بعد الإجماع على هالاند، هناك أيضا بعض الخيارات اللامعة في الجولة، يمكن الاعتماد عليها، أبرزها أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، الفريق الذي يقدم أداءً رائعًا تحت قيادة أوناي إيمري في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وسوف يستضيف أستون فيلا، نظيره بورنموث على ملعب فيلا بارك، ومن الممكن أن تشهد المباراة تسجيل عدة أهداف من جانب أصحاب الأرض.

يمكن كذلك الاستعانة بثاني هدافي الدوري الإنجليزي بعد هالاند، وهو نجم برينتفورد، المهاجم الكاميروني بريان مبيومو، الذي سيلعب مباراة سهلة على أرضه ضد إيبسويتش تاون.

وفي حالة التأكد من جاهزية داني ويلبك مهاجم برايتون، فسيكون المهاجم الذي يملك 5 أهداف في رصيده حتى الآن، خيارًا مغريًا أيضا.

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