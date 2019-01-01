الكأس الذهبية | الولايات المتحدة تتغلب على بنما وتضمن الصدارة

انتهاء الدور الأول للبطولة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فازت الولايات المتحدة الأمريكية على بنما بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين بختام دور المجموعات للكأس الذهبية عن المجموعة الرابعة.

سجل المخضرم خوسيه ألتيدور هدف أمريكا الوحيد بالدقيقة 66 فجر الخميس لتضمن أمريكا صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وتحل بنما ثانية بست نقاط.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@USMNT finishes first place in Group D with a 1-0 win over @fepafut!#PANvUSA #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/Qv9GLWTkO9 — Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 27, 2019

الصدارة تعني أن أمريكا ستلعب مع كورساوا في ربع النهائي، بينما ستواجه بنما منتخب جامايكا، والفائزان من المواجهتين سيتقابلان في نصف النهائي.

وفي الجهة الأخرى من ربع النهائي، تلعب المكسيك في لقاء مثير أمام كوستاريكا، بينما كندا ستلعب مع هايتي، والمنتصران يتواجهان في نصف النهائي.

وتُلعب لقاءات ربع النهائي يومي السبت والأحد المقبلين، بينما سيكون نصف النهائي على الأراضي الأمريكية في الثاني والثالث من يوليو المقبل.