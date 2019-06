الكأس الذهبية | الولايات المتحدة تتغلب على بنما وتضمن الصدارة

فازت الولايات المتحدة الأمريكية على بنما بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين بختام دور المجموعات للكأس الذهبية عن المجموعة الرابعة.

سجل المخضرم خوسيه ألتيدور هدف أمريكا الوحيد بالدقيقة 66 فجر الخميس لتضمن أمريكا صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وتحل بنما ثانية بست نقاط.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@USMNT finishes first place in Group D with a 1-0 win over @fepafut!#PANvUSA #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/Qv9GLWTkO9