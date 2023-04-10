القول الفصل؟ كارلو أنشيلوتي يعلق من جديد على ارتباطه بتدريب البرازيل أو تشيلسي

كارلو أنشيلوتي يعلق مرة أخرى على أنباء ارتباطه بتدريب البرازيل وتشيلسي.

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن ينأى بنفسه عن الشائعات التي ربطته بتدريب منتخب البرازيل أو نادي تشيلسي الإنجليزي.

عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2024، وطرحت مؤخرًا العديد من الأسئلة حول استمرار وجوده في "سانتياجو برنابيو"، خاصة مع اقتراب ريال مدريد من خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة.

وخلال الفترة الماضية، خرجت العديد من التقارير عن اقتراب أنشيلوتي من تدريب منتخب البرازيل، لكن مؤخرًا جاءت تقارير إنجليزية تؤكد رغبة نادي تشيلسي في استعادة أنشيلوتي.

مدرب ريال مدريد قرر الرد على تلك الشائعات في تصريحات مع محطة "راديو راي 1" الإذاعية الإيطالية قائلًا: "هناك قول لطيف وهو صحيح تمامًا يقول: الريح تحمل الثرثرة، هذا كل شيء، لدي عقد حتى 30 يونيو 2024 وأود أن أحترمه".

لا يزال أنشيلوتي ينافس مع ريال مدريد للدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه يشعر أن فريقه قد تعرض لبعض المعاملة القاسية من قبل حكام المباريات في 2022-23.

أنشيلوتي قال عن الجدل الدائر بشأن استخدام حكم الفيديو المساعد: "يجب أن أقول الحقيقة، لست سعيدًا جدًا بكيفية تطبيق حكم الفيديو المساعد، يتم استخدامه في كثير من الأحيان. لقد وُلد لإصلاح الأخطاء الواضحة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لكن الآن يطلب تدخله أكثر من اللازم، يجب تغييره قليلًا، لا يزال هناك الكثير من الالتباس بشأن لمسات اليد وأمور من هذا القبيل".