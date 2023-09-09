ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعد منتخب هولندا من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا، على الرغم من سوء النتائج التي قدمها في بداية التصفيات، إلا أنه قد عاد واحتل وصافة المجموعة الثانية التي تضم المنتخب الفرنسي، اليوناني، جبل طارق بالإضافة للمنتخب الإيرلندي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد إيرلندا في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد إيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة هولندا ضد إيرلندا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على ملعب أفيفا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأحد 10 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر والسعودية الملعب ستاد أفيفا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد هولندا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة هولندا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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