ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يُعد منتخب هولندا من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا، على الرغم من سوء النتائج التي بدأ بها في التصفيات قبل أن يتدارك الموقف.

ويحتل الآن المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المنتخب اليوناني، لذا تُعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة للتشبث بحلم التأهل رفقة منتخب فرنسا المتصدر وحيداً برصيد 18 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأيرلندا في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد أيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة هولندا ضد أيرلندا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 18 نوفمبر 2023 على ملعب يوهان كرويف أرينا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ السبت 18 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب يوهان كرويف أرينا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد هولندا وأيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة هولندا وأيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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