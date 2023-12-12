ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ميلان أحد أكبر الأندية التاريخية والذي يملك في جعبته 7 ألقاب من ذات الأذنين كثاني أكثر ناد حقق دوري الأبطال خلف ريال مدريد صاحب الـ14 لقبا، ويمتلك حتى الآن 5 نقاط متذيلا بهم المجموعة السادسة.

على الجانب الآخر يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 5 نقاط أيضاً، ولا سبيل للفريقين سواء الروسونيري أو الماكبايس سوى الانتصار لتحقيق التأهل، شريطة أن يخسر باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، هذه المجموعة التي تُعد من أقوى وأصعب المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وميلان في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نيوكاسل وميلان في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل وميلان على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد نيوكاسل يونايتد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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