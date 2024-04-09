ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في ذهاب دور الـ8 من الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 الذي حظى بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا بعد دوري الأبطال.

على الرغم من تاريخ ميلان الكبير في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يحصل على بطولة دوري أوروبا من قبل، بل لم يصل إلى النهائي في تاريخه الأوروبي الكبير، ولذا؛ يطمح الروسونيري لتحقيق اللقب للمرة الأولى له في التاريخ.

على الجانب الآخر لم يكن روما أسعد حظاً في الدوري الأوروبي، ولكن كانت أفضل مشاركاته موسم 1990-91 وموسم 2022-23 عندما استطاع الوصول إلى المباراة النهائية، ولكنه هُزم على يد كلً من الإنتر وإشبيلية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 11 أبريل 2024، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ميلان وروما على قناة beIN Sports HD 3، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ميلان ضد روما في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري أوروبا.

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