تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ميلان أحد أكبر الأندية التاريخية والذي يملك في جعبته 7 ألقاب من ذات الأذنين كثاني أكثر ناد مُحققاً لدوري الأبطال خلف ريال مدريد صاحب الـ14 لقبا، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج وعن الترشح في السنوات السابقة، إلا أن أداء الموسم السابق ووصوله إلى نصف النهائي يُجبر الجميع على وضع الروسونيري في الحُسبان.

وقد أوقعت القرعة الفريق الإيطالي رفقه نيوكاسل، باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الذي يحتل صدارة المجموعة حتى الأن برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثالث، ولا شك أنها المجموعة الأقوى والأصعب في دوري الأبطال هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD 4.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على ملعب سان سيرو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب سان سيرو القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ميلان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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