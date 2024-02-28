ما القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الجولة 24 من الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الليجا الفرنسية، وكما هو متوقع فقد حظت بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى 5 دوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أحد أكبر وأهم الأندية في فرنسا وفي العالم أجمع، خاصة بوجود كوكبة من النجوم في صفوفه، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى البطل الباريسي لاستمراره في التحليق بعيداً في الصدارة.

بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر، ولكن على رغم صعوبة حلم التتويج إلا أنه لن يتهاون في هذه المباراة في محاولة لخطف الوصافة من بريست.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 هو يوم الجمعة 1 مارس 2024، على ملعب لويس الثاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة موناكو وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان ي الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ليج 1.

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