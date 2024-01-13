ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

وبالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائماً ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر منتخب موزمبيق من المنتخبات التي تقدم مستوى جيد وثابت دائماً، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة، بل لن تكون مجموعة سهلة والتي يرافقهم فيها منتخبا غانا وكاب فيردي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

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