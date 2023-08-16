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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإنجليزي الممتاز
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Kevin De Bruyne Manchester City Newcastle Premier League 2022-23Getty
مانشستر سيتي vs نيوكاسلالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتينيوكاسل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أنطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريميرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، ومُرشح بالطبع لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في التربع على صدارة جدول الترتيب منذ البداية.

على الجانب الآخر يسعى نيوكاسل يونايتد أن يجني ثمار التدعيمات القوية التي بدأها منذ الموسم الماضي على يد صندوق الاستثمار السعودي، وبالتالي الاستمرار في الأداء الرائع الذي قدمه العام السابق والذي ضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما أحتل المركز الرابع في الدوري.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الاتحاد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 19 أغسطس 2023
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبستاد الاتحاد
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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