ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج، الذي يحفل بمستوى عال من المنافسة والإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، وأكثر المُرشحين لحمل لقب الدوري، بل أكثر المتنافسين على اللقب في العقد الأخير، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في اللحاق بفريق ليفربول والعودة للصدارة التي باتت قريبة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 10 فبراير 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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