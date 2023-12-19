ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 أو كما يُطلق عليه كأس كاراباو والذي يحفل دائماً بمستوى منافسة قوي حيث يحمل الطموح في قلب مشجعي بعض الفرق متوسطة المستوى التي تأتي لها فرصة من ذهب للتتويج ببطولة من فم أسود الأندية الإنجليزية الكبيرة.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح بالطبع لحمل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا العام، بل هو الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 9 ألقاب. على الجانب الآخر يحلم لاعبو وجماهير وست هام بتحقيق لقبهم الأول في كأس كاراباو، خاصة بعد وصلهم إلى هذا الدور المتقدم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات كأس كاراباو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات كأس الرابطة الإنجليزية