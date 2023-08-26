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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإنجليزي الممتاز
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سينت جيمس بارك
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Diogo Jota Liverpool Newcastle 2022-23Getty Images
نيوكاسل vs ليفربولالدوري الإنجليزي الممتازليفربولنيوكاسل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريميرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في التربع على الصدارة منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 27 أغسطس 2023 على ملعب سانت جيمس بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالأحد 27 أغسطس 2023
موعد المباراة18:30 مصر والسعودية
الملعبسانت جيمس بارك
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي

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