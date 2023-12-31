ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في الحفاظ على الصدارة والابتعاد أيضاً قدر الإمكان عن المنافسين، وهم كُثر، أمثال مانشستر سيتي، آرسنال وأستون فيلا.

على الجانب الآخر يقدم نيوكاسل مستوى على غير المتوقع حتى الآن، فبعد خروجه من دوري الأبطال وعدم لحاقه أيضاً بالدوري الأوروبي، ينتظر جماهير الماكبايس تقديم مستوى أفضل وتحسين ترتيب الفريق في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز التاسع حتى الآن برصيد 29 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الإثنين 1 يناير 2024، على ملعب أنفيلد التاريخي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي