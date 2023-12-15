ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريميرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في الحفاظ على الصدارة بعد تعثر آرسنال أمام أستون فيلا ليصبح الفارق بينهم وبين الجانرز نقطة واحدة فقط.

بينما يُقدم مانشستر سيتي موسماً غير مرض لجماهيره حتى الآن سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك فالشياطين الحُمر في المركز السادس برصيد 27 نقطة، ويستطيع العودة للمنافسة من جديد كونه أحد أعرق الأندية الإنجليزية.

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ولكن بغض النظر عن كل هذه المعطيات فهذا الديربي التاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد والذي يعرف باسم حرب التاريخ والعراقة لا يمكن التنبؤ بنتيجته استناداً بحالة الفريقين، لذا فنحن على أعتاب مواجهة من العيار الثقيل متوقع لها أن تخطف أنظار عشاق كرة القدم في العالم أجمع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد التاريخي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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