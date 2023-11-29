ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا بعد دوري الأبطال.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومن أكبر المرشحين للقب البطولة، ويحتل الريدز صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويحتاج الفريق للانتصار في هذه المباراة أمام لاسك ليتأهل بشكل رسمي من دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد لاسك على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب أنفيلد، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

التاريخ الخميس 30 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب أنفيلد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري أوروبا.

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