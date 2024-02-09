ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز لتجاهل هزيمة الجولة السابقة أمام آرسنال والسعي للحفاظ على الصدارة والابتعاد عن المنافسين قدر الإمكان.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 10 فبراير 2024، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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