ما القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى الملكي لاستمرار تألقه في لا ليجا والحفاظ على الصدارة حتى نهاية الموسم والابتعاد عن فريق جيرونا العنيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 27 يناير 2024، على ملعب جران كاناريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة لاس بالماس وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة لاس بالماس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة لاس بالماس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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