ما القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والبحرين في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والبحرين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

يُعد منتخب كوريا الجنوبية من أكثر المنتخبات الناجحة رفقة اليابان في دول شرق آسيا، ويمتلك الشمشون "كما يُلقبه جماهيره" بطولتين من كأس الأمم الآسيوية، ولكن آخرها في نسخة 1960 أي من 64 عاماً، ولكن رغم ابتعاده عن منصات التتويج إلا أنه يصل كثيراً إلى الأدوار النهائية، آخرها نسخة 2015 عندما خسر اللقب في الأشواط الإضافية أمام منتخب أستراليا.

بينما لم يحقق منتخب البحرين أي لقب في كأس آسيا من قبل، وكانت أفضل مشاركاته عام 2004 عندما إلى نصف النهائي ثم هُزم في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع أمام منتخب إيران، ويأتي هذا اللقاء ضمن مواجهات المجموعة الخامسة التي تضم معهما كلًا من الأردن وماليزيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والبحرين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كوريا الجنوبية والبحرين في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة كوريا الجنوبية والبحرين في كأس آسيا 2023 هو يوم الإثنين 15 يناير 2024، على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والبحرين في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والبحرين على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب البحرين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب البحرين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات كأس آسيا 2023