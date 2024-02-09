ما القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Tod

اقتربنا من إسدال الستار عن بطل كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والتي تستضيفها دولة الكوت ديفوار، حيث أمضينا حوالي شهر في متابعة المواجهات الشرسة ما بين منتخبات القارة السمراء التي تتنافس بكل قوة من أجل اللقب، وها قد دخلنا لمرحلتها الأخيرة حيث ننتظر المباراة النهائية ومراسم التتويج.

على الرغم من صعود كوت ديفوار بصعوبة من مرحلة المجموعات، إلا أنه استطاع أن يستغل الفرصة وأرتفع مستوى الفريق بنسق تصاعدي خاصة بزخم الجماهير التي تدفعه للأمام كونه المنتخب المستضيف، ليصل إلى الصفحة الأخيرة حاملاً آمال مشجعي الفيلة في جميع أنحاء ساحل العاج.

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على الجانب الآخر يُعد منتخب نيجيريا من عمالقة قارة إفريقيا، وقد تُوج من قبل بالبطولة في ثلاث مناسبات آخرها عام 2013، وأستهل النسور الخضراء مشوارهم بمستوى جيد حيث تأهل وصيف للمجموعة الأولى، ولكن ظهرت خطورته منذ دور الـ16 عندما أقصى منتخب الكاميرون بهدفين دون رد، وهنا في المباراة النهائية قد يفرض المنتخب النيجيري سيطرته من جديد على الكأس الإفريقية الغائبة منذ أحد عشر عاماً.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد 11 فبراير 2024، على استاد إبيمبي الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في النهائي على قناة beIN AFCON 1.

كيف تشاهد مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأحد 11 فبراير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب استاد إبيمبي الأولمبي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق -

Tod