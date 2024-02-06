ما القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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اقتربنا من إسدال الستار عن بطل كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والتي تستضيفها الكوت ديفوار، حيث أمضينا حوالي شهر في متابعة المواجهات الشرسة ما بين منتخبات القارة السمراء التي تتنافس على اللقب، وها قد دخلنا لمراحلها الأخيرة، وعلى وجه الخصوص إلى نصف النهائي.

تُعد هذه المواجهة من عجائب الصدف في البطولة، حيث ساعدت مجموعة الكونغو الديمقراطية بشكل مباشر في صعود كوت ديفوار ضمن أفضل ثوالث إلى الأدوار الإقصائية، فأصحاب الأرض بدءوا البطولة بشكل سيئ ولكن الأقدار آبت أن يغادروا على الرغم من هزيمتهم في مباراتين من أصل ثلاثة في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، ولكن استطاع الفيلة استغلال الفرصة وإقصاء منتخبين من أقوى منتخبات البطولة وهما السنغال ومالي.

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على الجانب الآخر لم يكن منتخب الكونغو الديمقراطية أكثر حظاً، فقد تأهل بواقع ثلاثة تعادلات دون تحقيق آي انتصار في مرحلة المجموعات، واصطدم بمواجهة منتخب مصر في دور الـ16، ولكنه استطاع التأهل عبر بوابة ركلات الترجيح، قبل أن يُثبت أحقيته في حلم التتويج بإقصاء المنتخب الغيني في ربع النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على استاد إبيمبي الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأربعاء 7 فبراير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب استاد إبيمبي الأولمبي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق علي محمد علي

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