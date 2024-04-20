ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أهم لقاء ينتظره عاشقي كرة القدم في العالم أجمع، نظراً لحجم الفريقين وقوة هذا اللقاء على مر التاريخ، ويسعى الملكي لاستمرار تقدمه في صدارة الدوري وحصد اللقب في أسرع وقت.

بينما يسعى البلاوجرانا لعودة الثقة وتخطي أثر خروجه من دوري الأبطال وإبتعاده عن الصدارة بفارق 8 نقاط، لذا تُعد هذه المباراة فرصة لمصالحة جماهيرة وتقديم عرض مُشرف يُرضي عشاق البارسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على استاد سانتياجو بيرانبيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإسباني