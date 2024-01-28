ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Tod

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

تصدر منتخب قطر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ليُكشر عن أنيابه قبيل الدخول في الأدوار الإقصائية ويُعلن نيته في الحفاظ على اللقب، وبالطبع العنابي من أكثر المرشحين لنيل لقب البطولة.

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بينما تأهل منتخب فلسطين عبر بوابة أفضل ثوالث، واستطاع أن يتأهل رغم صعوبة مجموعته التي كانت تضم الإمارات، إيران وهونج كونج، لذاً نحن على موعد مع مباراة عربية خالصة ما بين القوة والتمرس القطري والعزيمة والأمل الفلسطيني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023 هو يوم الإثنين 29 يناير 2024، على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القدس، السابعة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة قطر وفلسطين على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة منتخب قطر ضد منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الإثنين 29 يناير 2024 موعد المباراة 18:00 فلسطين، 19:00 قطر الملعب البيت القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

Tod