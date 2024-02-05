ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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اقتربنا من إسدال الستار عن بطل كأس آسيا 2023 التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والتي تستضيفها دولة قطر، حيث أمضينا حوالي شهر في متابعة المواجهات الشرسة ما بين منتخبات القارة الصفراء للحصول على اللقب، وها قد دخلنا لمراحلها الأخيرة وعلى وجه الخصوص إلى نصف النهائي.

يلتقي المنتخب القطري بنظيرة الإيراني في نهائي مُبكر، حيث تميل جميع الترشيحات للمنتخبين لنيل أحدهما الكأس، وذلك لأن العنابي يُقدم أداءً أسطورياً ويحاول جاهداً للحفاظ على اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

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على الجانب الآخر يُعد منتخب إيران من المنتخبات المُرعبة في آسيا، فهو يملك ثلاث كؤوس من الكأس الآسيوية، ودائماً ما يكون مُرشحًا بقوة للذهاب بعيداً في البطولة بل ونيل اللقب أيضاً، لذا لن تكون مباراة سهلة أبداً على المنتخبين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 هو يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على استاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والدوحة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة قطر وإيران في نصف النهائي على قناة beIN Sports، بالإضافة إلى قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة منتخب قطر ضد منتخب إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الأربعاء 7 فبراير 2024 موعد المباراة 18:00 السعودية والدوحة، 19:00 الإمارات الملعب استاد احمد بن علي القنوات الناقلة Alkass EXTRA HD 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق خليل البلوشي

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